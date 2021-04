Juicio de hombre sentenciado a cadena perpetua revela detalles del asesinato de madre hispana

MARIETTA, Georgia.- Un hombre del condado de Cobb acusado de matar a su expareja y de herir a su hijo es condenado a cadena perpetua tras declararse culpable por el asesinato. El sujeto también era procesado por huir de la policía y dispararle a la patrulla.

Juan Antonio González, de 33 años, mató a tiros a Oralia Melo Meza, de 38 años, e hirió a su hijo de 16 años en diciembre de 2019 después de que la mujer le dijera que lo dejaba debido a su problema con la bebida, dijeron los fiscales.

La pareja vivía junta en Spring Valley Road con su hija de 4 años y tres de los hijos mayores de Melo, dijo Kim Isaza, portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cobb.

Aproximadamente una semana antes de que mataran a tiros a la mujer en su casa, González se enteró de que estaba saliendo con otra persona.

El tiroteo mortal ocurrió cuatro días antes de Navidad cuando González llegó a recoger a su hija, dijeron las autoridades. “Melo le dio el asiento de seguridad del niño y luego cerró la puerta”, dijo Isaza.

“Enfurecido, González abrió fuego con una pistola a través de la puerta y ventanas de la casa”.



Melo le dijo a su amiga, que estaba de visita en ese momento, que escondiera a los niños dentro de un dormitorio mientras ella se escondía en un armario de lavandería.

González pudo entrar por la parte trasera de la casa y exigió saber dónde estaba su exnovia, según los investigadores.

Finalmente encontró a Melo dentro del armario y le disparó repetidamente, dijeron los fiscales.

Sus hijos escucharon a la mujer gritar antes de que se tambaleara hacia la sala de estar y se derrumbara en el suelo. Después de caer, González disparó varias balas más contra su cuerpo, dijeron las autoridades.

En total, la mujer recibió seis disparos mientras sus hijos estaban escondidos.

Según los fiscales, un testigo dijo en el juicio que después de dispararle a la mujer, González le dijo: "Si no puedes estar conmigo, no estarás con nadie más”.

Cuando el primer oficial de policía de Cobb llegó a la casa en South Cobb Drive, González disparó contra la patrulla y rompió el vidrio de la ventana. Luego se subió a una camioneta Dodge y llevó a los oficiales en una persecución de seis millas que alcanzó velocidades de hasta 120 mph en tráfico pesado, según el reporte policial.

La persecución terminó cuando el hombre chocó con otro automóvil, inmediatamente fue detenido y se recuperó el arma homicida según los documentos judiciales.

González finalmente confesó el tiroteo y le escribió una carta a su hija disculpándose por arruinar su Navidad y pidiendo perdón, dijeron los fiscales.

Durante la audiencia de sentencia del lunes, el hijo de Melo le dijo al juez que todavía lucha con el trauma físico y emocional de esa noche y que no puede olvidar lo que le sucedió a su madre.

“La vi acostada mientras corría hacia ella, y me di cuenta de que no podía hacer nada… esa imagen de ella me afecta hasta el día de hoy”, le dijo al juez. “Tenemos que vivir sin la persona que nos cuidó, nos alimentó, nos vistió y nos dio un hogar”.

González se declaró culpable de asesinato, agresión agravada y agresión agravada a un agente del orden público.

Recibió una sentencia de por vida, pero podría calificar para libertad condicional después de 30 años tras las rejas.

“Las acciones de este acusado fueron egoístas y malvadas. Se llevó a la persona más preciada para estos cuatro niños: su madre ”, dijo en un comunicado el subdirector asistente del fiscal de distrito Jesse Evans. “No puedo imaginarme un dolor mayor. Nada reparará jamás el daño causado ".