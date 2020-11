Buscan a hispano desaparecido hace 1 mes: su vehículo fue hallado abandonado y encendido

REPTON, Alabama. La familia de Brian Estrada, un residente de Atlanta que fue reportado como desaparecido a comienzos de octubre, sigue a la espera de respuestas sobre su paradero ; a más de 1 mes de la desaparición no hay rastro alguno.

Brian Estrada , de 31 años, viajaba desde New Orleans hasta Atlanta, pero nunca llegó, su automóvil fue hallado abandonado el 7 de octubre en un camino de tierra rural en el condado de Conecuh.

Los miembros de la familia dicen que Brian viajaba de New Orleans a Atlanta. No están seguros de por qué su automóvil fue encontrado a unas pocas millas al oeste de la I-65 y dicen que no tiene vínculos conocidos con el área.