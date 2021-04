Kemp agregó que “los georgianos -y todos los estadounidenses- deben entender completamente lo que significa la decisión de la MLB: cancelar la cultura y despertar a los activistas políticos que vienen por todos los aspectos de su vida, deportes incluidos. Si la izquierda no está de acuerdo contigo, los hechos y la verdad no importan”.

“Este ataque a nuestro estado es el resultado directo de las repetidas mentiras de Joe Biden y Stacey Abrams sobre un proyecto de ley que amplía el acceso a las urnas y garantiza la integridad de nuestras elecciones”.



Kemp reiteró que no dará marcha atrás con la reforma electoral “los georgianos no serán intimidados. Seguiremos defendiendo elecciones seguras, accesibles y justas. Más temprano hoy, hablé con el liderazgo de los Bravos de Atlanta que me informaron que no apoyan la decisión de la MLB”.