Autoridades descartan que plantas procesadoras en Gainesville sean los focos de contagio de coronavirus

Jonh King miembro del equipo de la Fuerza de Trabajo del gobernador Brian Kemp, indicó que el aumento de casos de coronavirus en hispanos del condado de Hall ha sido de manera “desproporcionada”, sugirió que los latinos en el área son los más afectados porque no se están protegiendo correctamente, “hay trabajadores asiáticos, de Nepal, de Africa y ellos no están afectados en el mismo nivel que los empleados latinos, y eso es lo que me preocupa, que si fuera algo que estuviera pasando en la empresa, todos serían afectados en el mismo nivel”.