Adolescente de Georgia pierde a sus padres que murieron por coronavirus

Justin Hunter dijo que sus padres no tenían condiciones de salud preexistentes, aseguró que todos dieron positivo una semana y media antes, por lo que todos fueron puestos en cuarentena.

Luego, los síntomas de sus padres empeoraron y fueron hospitalizados, pero no mejoraron, según informó. El domingo 26 de julio murió su padre, Eugene Hunter, de 59 años.

"El hospital me llamó y tuvo que dar la noticia", dijo Hunter.

Después de perder a su padre fue difícil hablar con su madre por teléfono, "(ella dijo) que seguirá luchando para mejorar para volver", pero solo cuatro días después, el 30 de julio, el hospital volvió a llamar, esta vez para contarle a Hunter que su madre de 57 años, Angie, había muerto, "(ellos) me dijeron que no podía entrar y verlos, estaba destrozado", dijo Hunter.

El joven aún está en cuarentena, por al menos unos días más. Pero él dijo que no se siente solo. "Sé que me están mirando desde arriba y serán ellos los que me den fuerzas para superar esto".