Lo que expertos prevén qué puede ocurrir con el aborto en Georgia ante el fin de Roe Vs. Wade

“La comunidad, nuestra familia, nuestros vecinos, estudiantes y legisladores, todos tienen el rol de entender que esto no se trata de un capricho. No es me voy a embarazar y luego aborto. Esa no es la conversación. Uno debe entender cuando alguien se embaraza cuáles son las opciones y más que nada tener compasión”, dijo Susana. “Ha de ser muy horrible no tener a nadie que te asesore, te pueda dar recursos o nadie que te apoye”, agregó.