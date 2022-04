“Si me hubiera esperado dos o tres semanas más, no la hubiera hecho": parecía ser un quiste y terminó en cirugía a corazón abierto

“A mí me dijeron que, si me hubiera esperado dos o tres semanas más, no la hubiera hecho. Me salió una bolita aquí en el cuello. Al principio pensé que era nada como cualquier persona, pero después de la semana [la bolita] no se me bajaba. Hasta que me dijeron que me encontraron un tumor aquí alrededor del corazón,” contó Carrillo a Univision Arizona.