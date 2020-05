"Voy a ser el pistolero de Westgate 2020": esto se sabe del tiroteo en Arizona que dejó varios heridos

De inmediato se comenzaron a vivir momentos de pánico en uno de los centros comerciales más populares del área de Phoenix. No ha pasado una semana que terminó en Arizona la orden de quedarse en casa impuesta por el gobernador Doug Ducey para prevenir la propagación del coronavirus y el estado intenta regresar a la nueva normalidad para encontrarse con un tiroteo.

Luego agregó "Vi dos víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro cuántas más habrá. Vi al pistolero. Me indicaron no decir nada más acerca de los detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Hay mucha gente asustada".