Las Escuelas Públicas de Mesa están proporcionando vacunas contra el coronavirus a su personal

“Sin importar si son de medio tiempo o tiempo completo, si son maestros o no, para el conductor de autobús, para la señora que limpia al final del día, todos son elegibles para vacunarse a través de las escuelas de Mesa,” dijo Nina Allred del Departamento de Comunicaciones.

“41% de ellos van a recibir la vacuna por medio de un centro de distribución del condado, 36% quiere recibir la vacuna en alguna de nuestras ubicaciones, el resto no se ha decidido si quiere recibir la vacuna”, explicó Allred.

Aunque vacunar al personal escolar es una prioridad para las Escuelas Públicas de Mesa, no es obligatorio para los empleados.

“Hoy que vine y me la puse, me sentí aliviada. Se que, al estar vacunada, los riesgos son menores”, dijo Lilian Ohep, quien trabaja para el distrito y cuyos hijos son estudiantes en las escuelas de Mesa. “Ahora yo me siento segura que mi hijo vaya a la escuela y reciba esas clases presenciales que tanto necesitaba.