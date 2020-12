Vacunas contra el coronavirus: realidad vs. ficción

“La utilización de pequeñas partículas genéticas ha estado en práctica por más de cinco o 10 años y esa es la base de estas vacunas. No se han eliminado los pasos de seguridad para su creación y las fases de las pruebas, como decimos no se han cortado caminos”, aseguró el doctor González. “La velocidad con la que se ha hecho es porque es una tecnología nueva y la ciencia ha avanzado bastante”.

“Yo no soy científica, no soy médico, no sé nada de medicina, lo único es que tengo es un poco de sentido común y mi sentido común me dice que no sé si primero fue la vacuna o primero fue el virus, lo que sí sé es que ellos, me refiero a los grandes poderes de este mundo, hicieron este caos”, dijo Ana Daniela Gutiérrez, quien cree que el virus fue creado por el gobierno que según ella busca controlar a la población.