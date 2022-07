“En cuanto a las casas móviles, la mayoría de las personas dicen, ‘Oh, ya la pagué ya no necesito seguro.’ No, al contrario, es cuando más seguro necesitas. Ya la pagaste, ya es tuya. Protege tu propiedad”, aconseja Maribel Carrillo, dueña de MC Insurance Services LLC en Phoenix. “Las coberturas corren relativamente económicas: Entre $500,$ 600 dólares al año. No son caras”.