“Tengo la esperanza de que algún día pueda caminar", una madre lucha por ayudar a su hija

“Cuando yo tenia más o menos como 20 semanas de embarazo, fui a que me hicieran mi ultrasonido para mirar si era niño o niña. En el ultrasonido se dieron cuenta que el corazón de baby Victoria venía mal ” dijo Verónica Avina, madre de Victoria.

“Yo ya tenía como seis años con mi trabajo, pero cuando supimos lo de mi niña, lo de su corazón, ella no estaba creciendo en mi vientre, so me dijeron que tenia que tomar reposo completo”, dijo Verónica Avina, madre de Victoria.