Luis Pozzolo: el inmigrante republicano que candidato a congresista de EEUU por el Distrito 7

"Tenemos casi 4 millones de personas que están entrando en una economía que no está creciendo, donde tenemos problemas que no hemos solucionado, tenemos un crecimiento de la comunidad sin casa en Arizona, especialmente en Tucson y veteranos que viven en la calle", afirmó. Agregó que esto ocurre mientras el flujo migratorio por la frontera no se detiene y hay 10 millones de personas que siguen esperando por un proceso legal fuera del país para entrar legalmente a EEUU.