Este es el sospechoso de agredir a un hispano y dejarlo en condición crítica en Phoenix

"Le dije a la mujer que nos disculpara que él no la había visto, que se detuvo a tiempo, ella me hizo señas para que me bajara", contó Karla Trinidad a Univision Arizona. "Mi esposo se bajo del auto, agarró a la niña para darle la información del seguro a la señora del otro auto, le dijo que mejor hablabamos en el estacionamiento de CVS".