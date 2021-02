“Las pruebas estatales a estudiantes este año es una mala idea”, asegura maestro

“Muchos han perdido seres queridos por el coronavirus. Muchos han tenido problemas tecnológicos entonces esperar que hayan habido un crecimiento académico y que ese crecimiento se vaya a notar a través de pruebas estandarizadas del Estado es francamente una irresponsabilidad”, asegura la maestra Nallely Morales. “Es un estrés que no necesitamos tanto los maestros como los estudiantes”.

“Mi pregunta, así como la pregunta de muchas maestras, directores y superintendentes y padres, es ¿Nos darán los fondos para que le podamos dar ese apoyo a los estudiantes? Esto significa que debemos recibir más fondos para nuestras escuelas y no más recortes”, dice la maestra Hilda Palache.

“Las pruebas estatales este año a los estudiantes es una mala idea ya que no todos los alumnos recibieron la misma instrucción, y no todos los alumnos tienen el mismo acceso a la tecnología y a los programas educativos en todo el estado”, agrega Luis Valencia, quien también es maestro.

“La decisión que se ha tomado de que no se utilice de la A a la F este año escolar es una muy buena idea ya que no se pueden comparar manzanas con naranjas”, explica Valencia. “Los logros académicos de los niños este año escolar no se pude comparar con los de los niños hace dos años’.