Mujer perdió la vida en una balacera al interior de un centro nocturno de Phoenix

La perdida de Isabel dejó a un padre que no encuentra consuelo.

“ Estoy cansado de llorar , estoy cansado de jalarme las greñas, estoy cansado de no poder dormir, estoy cansado de estar enojando con cualquier cosita que pase. Es una emoción que no e sentido yo… en hace años”, dijo el padre de la joven en una entrevista con Univision Arizona.

Univision Arizona le preguntó al padre de Isabel si ella estaba involucrada en la pelea, el padre respondió: “De que sepa yo, no oiga. No hemos oído, no hemos sabido nada de filmación exactamente”.