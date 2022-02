"La escuela no es para mí... Yo tengo deudas": menor guatemalteca trabaja para pagar lo que le costó entrar a EEUU

En 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. detuvo a más de 169,000 menores no acompañados en la frontera sur, una cantidad cinco veces mayor a la de 2020. Precisamente, el año pasado, el presidente Joe Biden eximió a los niños no acompañados de una política introducida por la administración del exmandatario Donald Trump, que requería deportar rápidamente a la mayoría de los inmigrantes no autorizados, independientemente de su edad.