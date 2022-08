Así venden los 'coyotes' el cruce de menores no acompañados por la frontera de Arizona

Aunque las autoridades estadounidenses no confirmaron que los padres de las niñas habían cruzado antes con ellas y los regresaron a México por el Título 42, existe una posibilidad que esto ocurrió y fue por lo que se decidieron enviarlas a ellas para que cruzaran como menores no acompañados, que por politicas no son regresados sino que son enviados a la Oficina de Reasentamiento que a su vez los envía a un albergue para tramitar la reunificación familiar.