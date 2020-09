“Me quiso violar”: madre indocumentada de 54 años que temía reportarlo a las autoridades

PHOENIX, Arizona.- Edelmira Lario Rodríguez de 54 años se encontraba esperando el autobús en una parada en la avenida 83 y McDowell en el oeste de Phoenix el pasado 15 de marzo cuando un hombre se le acercó y le ofreció un aventón.

“Tenía dos horas esperando allí. Vi que alguien pasó y volvió a pasar. Me da vergüenza decirlo porque yo acepté el aventón. Me dijo yo la llevó”, dice esta madre indocumentada de tres hijas quien nunca se imaginó que alguien intentara abusar sexualmente de ella en plena luz del día.

El hombre iba a llevarla a un restaurante donde Edelmira iba a comprarle comida a sus hijas, pero terminó llevándola a un lugar baldío a pocas cuadras de la parada de autobús.

“Me bajó, me comenzó a golpear, me agarró del pelo, me dijo desnúdate. Me golpeó tanto que sentí que me iba a morir”, cuenta Lario. “Como pude le pude pegar en sus partes íntimas y en eso me soltó y salí corriendo”.

Durante días ocultó lo que le había ocurrido a su familia y amistades.

“Yo soy una mamá sola que no tiene documentos, no tengo un trabajo estable, sobrevivo como puedo, y no quería que mis hijas se dieran cuenta. Me daba mucha vergüenza, tenía mucho miedo, no quería denunciar, pero empecé a sentirme mal, los golpes”.

Fue así como decidió ir al hospital, donde los médicos le encontraron una infección, así como fracturas en las costillas y la clavícula. Estuvo internada durante dos meses.



“Pasaron 15 días antes de que pusiera la denuncia, tenía miedo”, explica Lario, quien agrega que aún no logra recuperarse del trauma causado por esta experiencia.

Así como ella, hay muchas víctimas hispanas indocumentadas que se mantienen calladas y nunca reportan los crímenes a las autoridades.

“Tienen miedo porque piensan que no van a hacer nada o que posiblemente la policía no les va a hacer caso o simplemente dicen no va a pasar nada”, asegura José Guzmán, activista y fundador de la organización Padres y Parientes de víctimas de crimen. “El temor, el miedo o la desconfianza por eso es importante que confíen en las autoridades porque sino el criminal como en este caso, sigue fugitivo, sigue libre y posiblemente haciendo daño a más señoras. Ellos saben que las hispanas son vulnerables”.

Aunque según un reporte de la Policía de Phoenix , las violaciones han bajado un poco este año en comparación con 2019, los asaltos sexuales siguen ocurriendo. Reportar estos crímenes a las autoridades es crucial para que detectives colecten evidencia y puedan así capturar al responsable.

“ Tengas o no tengas documentos de inmigración tienes derecho, por eso es muy importante que las personas se orienten”, dice Guzmán.

