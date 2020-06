Víctimas de violencia doméstica pueden recibir asesoría legal gratuita

Los funcionarios de la corte explicaron que los nuevos trabajadores, llamados defensores legales con licencia, no serían abogados, sino que estarían capacitados y certificados para brindar asesoramiento sobre cuestiones legales limitadas relacionadas con necesidades de alto riesgo, como órdenes de protección.

El Programa de Innovación para la Justicia del James E. Rogers College of Law and Emerge Center Against Domestic Abuse proporcionará a los defensores las herramientas necesarias para brindar asesoramiento legal a los sobrevivientes que se ocupan de asuntos judiciales como órdenes de protección, divorcio y custodia de menores, bajo un programa aprobado por la Corte Suprema de Arizona.