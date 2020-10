“Me dijo que tenía a mi hija en contra de su voluntad”: mujer denuncia llamadas de amenaza y estafa

“En el fondo estaba una muchacha que gritando mamá auxilio mamá me duele. Dios mío es mi hija”, cuenta Amavisca. “Me dijo que tenía a mi hija en contra de su voluntad y, que, si no hacía lo que quería, le iba a cortar la cabeza”.

“Él estaba histérico. Quería que saliera de la casa, que tomara el coche y me llevara la cartera, pero después me pidió que le pusiera a mi esposo en el teléfono”, explica.

“Treinta segundos más tarde, me llama mi hija y me dice que qué pasa. Le pregunté si estaba secuestrada, y me dijo que no, que era una de esas llamadas que siempre hacen”, agrega.