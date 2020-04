Lugares en los que puede recibir alimentos gratis en Arizona

Distrito escolar de Roosevelt (Roosevelt School District) Este distrito servirá desayuno todos los días de lunes a viernes de 8 AM a 9 AM y el almuerzo se servirá de lunes a viernes de 11 AM a 12 PM. “Se alienta a todos los estudiantes menores de 18 años a que vengan a recoger las comidas diariamente” dijo el distrito a través de un comunicado.

A continuación, las escuelas de este distrito: Harris Elementary: 1820 S. Harris DriveDesayuno: 7:30-8:30 AM

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM

Meridian Elementary: 3900 South Mountain RdDesayuno: 7:30-8:30 AM

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM

Mesquite Junior High: 130 West MesquiteDesayuno: 7:30-8:30 AM

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM

Greenfield Junior High:101 S. Greenfield RdDesayuno: 7:30-8:30 AM

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM

Highland Junior High: 6915 E. Guadalupe RdDesayuno: 7:30-8:30 AM

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM

South Valley Junior: 2034 South Lindsay RoadDesayuno: 7:30-8:30 AM

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM