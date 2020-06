"Existe una creencia errónea que todos los policías son violentos y racistas": Líder del sindicato de policía de Phoenix

London dijo que comprende el dolor que siente la gente por la muerte de Floyd, que ocurrió después de que un oficial presionó su rodilla en el cuello del afroamericano Floyd, durante más de ocho minutos. Sin embargo, London recalcó que no todos los oficiales deben ser considerados como racistas cuando no lo son.

"Phoenix no es Minnesota", dijo London. "No somos Minneapolis. Ese incidente ocurrió a 1,200 millas de distancia. No se puede culpar a todos por ese incidente ".