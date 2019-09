"Paloma for Trump": la mexicana que se encarga de detener a migrantes en la frontera

“¡Ámonos, este no es su país!" , es parte del hostigante discurso que reciben varios migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por parte de Paloma Zuñiga , una hispana que nació en Ciudad de México, pero a los pocos años obtuvo la nacionalidad estadounidense luego que su madre se casara con un americano.

La mexicana se hace llamar en redes sociales “Paloma for Trump” y, en los últimos días, se ha hecho viral un video que la muestra corriendo en la frontera de Tijuana detras de familias migrantes, diciéndoles que se devuelvan: " ¿A dónde, a dónde? ¡No no no! Se regresan o los agarramos entre todos. Tienes que entrar con papeles”, se escucha decir a la joven.