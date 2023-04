“Lo que yo, conocido como el sheriff más duro de Estados Unidos, puedo decir sobre el presidente Trump, es que no puedo encontrar mejor presidente, líder, hombre o amigo del cual hablar y a quien apoyar (…) Me enorgullece decir que el presidente Trump es la única persona que considero un héroe para mí y la única persona a la que he admirado en mi vida”, enfatiza Joe Arpaio.