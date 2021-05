Indocumentados y sin hogar: los desamparados siguen siendo víctimas del coronavirus en Arizona

PHOENIX, Arizona. - El comprender lo que estaba pasando tras la llegada del coronavirus no fue sencillo sobre todo para los desamparados en Arizona ya que en los campamentos donde viven no tienen la manera de informarse o bien sus diferentes condiciones de salud no se los permiten, por eso de acuerdo con las autoridades el primer paso debía venir de parte de ellos para darles a conocer más sobre este problema global.

“Comenzamos una campaña más fuerte de limpieza alrededor del campus, tres veces por semana ya que debido a los contagios por coronavirus y el distanciamiento social queríamos estar seguros que el área permanecía limpia y una vez por mes también limpiábamos las banquetas con cloro para desinfectar la zona”, mencionó Tamra Ingersoll, portavoz del Departamento de Servicios Humanos para personas sin hogar con la ciudad de Phoenix.

También mencionaron que se buscó educar a al comunidad

“Había personas dándoles mascarillas, desinfectantes, explicándoles lo que estaba pasando, ya que autoridades del condado comenzaron a cerrar algunos espacios utilizados para acampar para un mejor distanciamiento social, algunos lo comprendían otros no tanto pero ese es nuestro trabajo informarles y ayudarlos”, recalcó Tamra.

Son muchos y diferentes los motivos por los que las personas terminan viviendo en las calles, en ocasiones por elección y otras por no tener otra opción, tal es el caso de Charlotte una joven inmigrante transgénero que tras no tener un estatus migratorio legal en este país la necesidad la orilló a refugiarse en las calles.

“La vida nunca es fácil, pero cuando no estas en tu país, no tienes trabajo y sufres de un sinfín de discriminaciones por ser mexicano o con preferencias diferentes, no tienes otra opción que refugiarte en las calles" mencionó Charlotte.

Ella cuenta que agradece la ayuda recibe y agradece que durante este tiempo de pandemia han podido brindarles un poco más de seguridad para evitar un contagio.

“Cuando vives en al calle, o acudes a centros de ayuda para desamparados el riesgo de contagio si duda alguna es mayor, ya que somos mucho los que venimos, hay muchas personas que no mantienen una limpieza o distancia, pero los miembros de estas organizaciones han trabajado para que exista un mejor control”, enfatizó Charlotte.

Aunque asegura que con ese control también llegaron nuevas reglas.

“La verdad es que si se deben de seguir reglas, si no quieres permanecer en las calles y quieres una cama hay cierto horario de llegada, debes mantener tu distancia, usar mascarilla y dejarles saber que te sientes mal para que puedan también hacerte una prueba del covid-19”, agregó Charlotte.

Autoridades de salud del condado Maricopa en coordinación con Circle The City al inicio de la pandemia comenzaron una campaña de pruebas para detectar casos de coronavirus y una vez que alguien da positivo son transportadas a este hotel para que puedan mantenerse en aislamiento y evitar una mayor propagación

“ Tienen un lugar seguro, con un baño, comida, y se pueden estar en ese cuarto seguro hasta que pasa el coronavirus, seguimos con ese hotel y yo creo que hasta este tiempo yo creo que en este tiempo ya han sido millones de gentes las que han recibido ayuda en ese hotel”, mencionó Marty Hames, portavoz de Circle The City.

De acuerdo al reporte anual (2019-2020) por parte de el recuento de personas sin hogar en un momento determinado (PIT por sus siglas en inglés) se puede saber cuantas personas viven en situación de calles y cuantas se encuentran en refugios en el Condado Maricopa

Y en su más reciente información el condado Maricopa tenía un estimado de 7.419 personas sin hogar la noche del 27 de enero del 2020 de este número el 49% cuenta con la ayuda de un refugio mientras que el otro 51% no.

La tasa de crecimiento de 2019-2020 de personas sin hogar aumentó un 12% y de aquellos que no cuentan con un refugio incrementó un 18%, mientras que el número de desamparados que cuentan con un refugio aumento a un 7%.

De acuerdo a este reporte del 2020, el 61% de la población sin hogar se identificó como hombre, mientras que el 39% se identificó como mujer y menos del 1% se identificó como transgénero o no conforme al género. La proporción de género se ha mantenido igual para el PIT Count a lo largo de los años.

El vacunarse o no contra el coronavirus en este país es opcional, hasta este momento personas mayores de 12 años ya son elegibles pero aún así son muchos los que continúan sin querer ser inmunizados, las personas sin hogar también han recibido atención para recibirla pero son varios los retos a los que autoridades se han enfrentado en el camino

Tras no tener un medio de transporte o dispositivo para agendar una cita contra el coronavirus es que autoridades decidieron llevar una campaña de vacunación contra el coronavirus hasta el centro de la ciudad lugar donde se concentra el mayor número de desamparados en la ciudad.

“Queríamos darlo a la gente viviendo en la calle o a la gente vulnerable que vienen a nosotros que no tienen lugar, una casa para estar seguros, entonces al principio de este año nos han dado el primer envió de 200 vacunas y el día siguiente que hemos recibido hemos empezado a dar las vacunas que necesitaba y desde hoy día ya hemos dado casi 400 vacunas a la gente que vive en la calle”, dijo la portavoz de Circle The City, Marty Hames.

Para personas como Charlotte el haber podido recibir la vacuna ha sido de gran alivio

“Estoy muy agradecida, desafortunadamente tuve familiares que murieron a causa de esta enfermedad y si nosotros tuvimos la oportunidad de ponérnosla creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, el personal se portó muy bien y nos hablaban en nuestro idioma me sentí muy segura y no me dolió”, agregó Charlotte.

Pero esta no es la manera en la que otras personas sin hogar ven las cosas, tal es el caso de James quien está muy agradecido con la ayuda que recibe por parte de autoridades, pero no está seguro de ponerse la vacuna.

“Tengo diabetes, me salieron úlceras en uno de mis pies y debido a que no tenia una higiene adecuada se me infectó y tuvieron que amputarme el pie, afortunadamente recibí la ayuda adecuada en este lugar y me estoy recuperando”, mencionó James.

Sin embargo, al preguntarle si se ha inmunizado contra el coronavirus pues cuentan con el recurso en los que él se está recuperando de su cirugía nos respondió que no.

Hasta el día de hoy tanto la campaña de vacunación, así como de pruebas para detectar el coronavirus continúa, pero autoridades recalcan que a pesar de los esfuerzos no toda la comunidad ha decidido tomar ventaja de esto ya que desafortunadamente no pueden obligarlos, un panorama muy similar al que se vive con el resto de la comunidad que tiene opiniones encontradas sobre esta enfermedad.

Tras enfrentarse a un nuevo reto dentro de la comunidad de desamparado en medio de esta pandemia Marty asegura que si bien no ha sido fácil ella como trabajadora social busca enfocarse en aquellos que deciden recibir la ayuda y lograron vencer en coronavirus a pesar de no tener un lugar donde vivir.

“Hay personas que me han dicho a mi que, si nosotros no los hubiéramos encontrado en la calle y le hubiéramos ofrecido la oportunidad de quedarse en este hotel, y con los servicios médicos y con la comida y todo me ha dicho que se hubiera muerto en la calle”, dijo Marty.

