“70% de los pacientes no regresan a las calles o a los refugios”: clínica comunitaria en Maricopa ayuda a gente desamparada

Doctos Chris Pexton, director médico de la clínica de ‘Circle the City’, dice que ha conocido a personas que tenían buenos trabajos y eran exitosas, pero que tuvieron adversidades y no tuvieron un sistema de apoyo y por ende terminaron en las calles.

“A mi me afectó mucho, se me hizo fácil ir a las drogas y al alcohol, me entumió, me olvidé” dijo Martín Pacheco, un hombre desamparado.