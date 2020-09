Hay ayuda gratuita y confidencial para superar la adicción y problemas de salud mental

Él ha logrado mantenerse firme en su recuperación durante la pandemia. Aunque no ha recaído como otros pacientes, dice que no ha sido fácil.

“Algo que ha sido parte de mi recuperación son las reuniones, el apoyo del grupo, entonces es algo que cambió con todo esto de la distancia social y es algo que de principio sí me afectó pero gracias a Dios y a las personas que me apoyan, hemos mantenido la comunicación”, explica Zamudio.

“Si hoy digo no voy a tomarme ese vino, pero me lo tomé, y me molesta que alguien me hable de la copa de vino, eso es una señal. Si es un tipo de prescripción médica y estoy tomando más de lo que el médico dice que es adecuado, eso es una señal. Si siento algún tipo de remordimiento cuando estoy consumiendo una sustancia, eso es una señal”, explica García.