"El presidente Biden debería reemplazarla de inmediato": lo que opina el gobernador de Arizona de Kamala Harris

Durante una entrevista exclusiva con NBC, Lester Holt le preguntó la vicepresidenta si tenía planes de visitar la frontera, lo cual Harris contestó que en algún momento y luego dijo vamos a la frontera, hemos estado en la frontera. Pero cuando el periodista de NBC le recalcó a la mandataria que, si ella misma no ha ido a la frontera, Harris contestó que tampoco no ha ido a Europa y que no entendía el punto que estaba tratando de hacer.