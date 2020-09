Estos son los Santos que no son reconocidos por la Iglesia, pero sí por los carteles de droga

La Santa Muerte y Jesús Malverde, entre los Santos no reconocidos por la Iglesia.

En México su veneración no es sorpresa, pero en Estados Unidos llamó la atención que autoridades incluyeran en informes oficiales los nombres de Jesús Malverde y de la Santa Muerte.

La Iglesia Católica reconoce a más de 20,000 santos, pero a diferencia de los no reconocidos o también llamados Santos Populares, su fieles no les piden Milagros sino favores, y en general, han sido creados por el pueblo y no necesitan haber sido canonizados.