Esto sigue para los beneficiarios de DACA después de la decisión del Tribunal explicado por un abogado en Arizona

La Corte Suprema de Justicia dictaminó que la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) sigue vigente, el gobierno del presidente Donald Trump no puede proceder de inmediato con su plan para poner fin al programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers.

En Arizona hay alrededor de 25,000 soñadores que por semanas vivieron en la incertidumbre por la decisión hasta este jueves cuando el máximo tribunal decidió que la Acción Diferida de 2012 se mantiene. El magistrado Jonh Roberts dijo que el gobierno no siguió los procedimientos requeridos por la ley y no sopesó adecuadamente cómo su cancelación afectaría a quienes llegaron a confiar en sus protecciones.

"Honestamente cada lunes lo primero que hacía era revisar las noticias en cuanto me despertaba y cuando no se escuchaba nada era un regalo (de tiempo) hasta que se acercaba a fin de junio, había muchas dudas de que iban a proteger a DACA y me estaba preparando para cualquier resultado", dijo Miriam Robles, beneficiaria de DACA.