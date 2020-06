Pareja de Glendale reclama un premio de $410 millones de la Lotería de Arizona

Se reporta que los ganadores eligieron sus propios números, basados en los cumpleaños familiares. "Mi cumpleaños es el próximo mes, y mi mano izquierda me había estado picando durante dos semanas, lo que significaba que el dinero venía en mi camino", dice ella. "También encontré un centavo nuevo y brillante justo antes de comprar nuestros boletos, así que sabía que tendría suerte", agregó.

Voceros de la Lotería de Arizona relatan que la mujer dice que, cuando revisó sus números y vio que había ganado, comenzó a gritar: "¡Oh, dios mío, oh, dios mío, oh dios mío!", y corrió por la casa para decirle a su esposo.

"Es una sensación increíble, y esto es una prueba de que no puedes ganar si no juegas", dice él. "Es increíble saber que nunca habrá otra factura que no pueda pagar", agregó.