"Gracias a Dios, él ahorita se está recuperando”, habla la esposa de oficial herido en persecución policial

“ Yo sabía que cuando el entro a este trabajo iba a ser difícil, iba a haber noches que yo no iba a saber a qué horas iba a venir o noches que no me contestara el teléfono”, dijo Idalia. Justamente es lo que esa noche del incidente ocurrió, su esposo no respondió a su llamada, pero al abrir los ojos y tras haber estado en cuidados intensivos él lo recordó y cuando pudo hablar con ella le tenía un mensaje. “ Aunque a él le pasó el accidente se disculpó, me dijo perdóname porque no te marqué, perdóname porque no te respondí, me dijo dónde estabas? Te extrañé mucho te estaba esperando”.