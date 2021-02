Doble cubrebocas: una alternativa ante la llegada de la nueva cepa de coronavirus a Arizona

En conclusión, los expertos coinciden en que, s i usted se siente más seguro, utilice dos cubrebocas comunes si no cuenta con una mascarilla N95, pero lo más importante es que no se descuide, no baje la guardia y no se confíe; siga manteniendo el distanciamiento social, lávese las manos al menos durante 20 segundos y recuerde que aunque sean sus familiares, evite reunirse con personas que no vivan en su misma casa. Por ahora eso sigue siendo lo más seguro hasta que se ponga la vacuna.