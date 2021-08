Salvadoreño que apoyó a Trump con burritos, ahora quiere ser candidato republicano a la gobernación de Arizona

"Yo no usaría la palabra política, nunca he estado en la política y no me considero político, yo lo que quiero es aportar un granito de arena para mantener la grandeza de este país, se que hay muchos retos y áreas que se pueden mejorar y asegurarme que mis hijos, los hijos de mis vecinos y residentes alrededor del estado puedan sentirse bien", afirmó Rivas.