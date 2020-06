El coronavirus no se ha ido: ¿cómo minimizar el contagio de los niños durante las vacaciones?

PHOENIX, Arizona.- El gobernador de Arizona Doug Ducey confirmó el regreso a clases en el nuevo año escolar así como la operación de los campamentos de verano bajo nuevos lineamientos para que la reapertura sea segura. Sin embargo, la pandemia del coronavirus no ha desaparecido en Arizona, sino que por lo contrario los números siguen aumentando a diario.

“Este virus va a estar aquí por mucho tiempo. No porque ya estén levantadas todas las medidas que se habían implementado por el gobierno, no hay riesgo. Es importante que recordemos que no sabemos quien lo tiene, cuando lo tiene, o si ya lo tuvo”, advierte la doctora Edith Allen, pediatra del Hospital de Niños de Phoenix.

Con más de dos meses con los niños en casa, muchos padres quieren que sus hijos tengan un poco de normalidad.

“De verdad que siento que ya les hace falta vivir su infancia, todas estas semanas han estado encerrados”, cuenta Priscila Fletes. “Mis niños tienen 3, 10 y 6 años entonces a sus edades no obedecen muy bien, hay que estarle vigilando y recordando que se laven las manos”.

Hay padres que pueden seguir trabajando desde casa, pero otros por ser trabajadores esenciales o porque tienen que regresar a sus puestos de trabajo con la reapertura del Estado, tienen que buscar cuidado infantil para sus hijos.

"La ventaja que tenemos con los niños es que no están desarrollando muchos síntomas, de hecho, lo más peligroso con los niños es que a veces no desarrollan ningún tipo de síntomas respiratorio, no desarrollan fiebre, tos, neumonía como los casos de influenza o el virus RSV”, dice Allen.

Sin embargo, si puede trabajar desde casa y mantener a sus hijos con su hogar, es la mejor opción para minimizar el riesgo de contagio de sus hijos y en su familia.

“Soy mamá soltera, que trabaja en salud pública y la guardería de mi hijo se abrió la semana pasada y todavía no lo he llevado”, cuenta la doctora Paloma Baumer, profesora de Salud Pública de la Universidad de Arizona. “Yo todavía no creo que estamos a tiempo de llevarlos a la guardería, a juntarlos con otros niños, a jugar así”.

Si necesita llevar a su hijo a la guardería porque tiene que trabajar o quiere que sus hijos vayan a campamentos de verano, el doctor Uriel Castañeda, pediatra de la clínica Maryvale Mountain Park recomienda que primero haga preguntas a los encargados de los programas para los niños.

“Qué tan frecuente están desinfectando donde juegan los niños, también si le van a dar suficiente tiempo a los niños para que se laven las manos frecuentemente, y si los empleados tienen mascarillas para usar todo el día”, dice el doctor Castañeda.

Aunque muchos padres no tienen con quien dejar a los niños para ir a hacer las compras, la recomendación es evitar llevarlos al supermercado, a los centros comerciales u otros lugares públicos con mucha gente.

“Sino es necesario salir a la calle, quédese en casa. Si es necesario llevarlos de compras porque no tiene con quien dejarlo entonces manténgalos en sus carriolas, o en brazos para que no estén tocando nada”, recomienda la doctora Edith Allen.

Si tiene adultos mayores en casa, lo mejor es evitar los playdates o juegos con otros niños, pero también es necesario que los dejen jugar para la salud mental de los pequeños.

“Entonces es muy importante llevar a los niños mínimo a caminar, dejarlos ser niños, dejarlos jugar, solo hay que tener cuidado con gente extraña y tener el desinfectante a la mano” agrega la doctora del Hospital de Niños de Phoenix.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de cubre bocas en público, pero tenga atención con los más pequeños.

“Niños menores de dos años definitivamente no lo recomendamos. Los niños mayores de dos años pueden y deben usarlo. Lo recomendamos. Se que es difícil con esos niños de 2 anos 3 dejárselas en su carita”, agrega Allen.

En tiempo de pandemia, los pediatras también les recuerdan a los padres la importancia de acudir a las citas médicas de los niños para sus exámenes físicos y tener sus vacunas al día porque, aunque no hay vacuna para el coronavirus, sí hay vacunas para otras enfermedades que pueden afectar a nuestros hijos.

