El Consulado de México en Tucson tendrá pruebas de coronavirus este jueves

El Cónsul de México en Tucson, Rafael Barceló, enfatiza que no se pedirá ningún tipo de identificación ; solamente se necesita un número de teléfono en donde se dará el resultado en aproximadamente 48 horas .

Debido a que no es necesaria una cita previa, es recomendable llegar lo más temprano posible ya que según dice el cónsul Barceló se realizarán las pruebas a todas las personas que estén en sus vehículos.

“ Lo ideal por supuesto si esas personas están en el mismo carro pues lo ideal seria que esas personas fueran de la misma familia porque sabemos que no es recomendado que por ejemplo vayamos con gente, vecinos etc. porque el carro es un lugar de contagio”, reitera Barceló, Cónsul de México en Tucson. ÉL además hace énfasis que no importa la nacionalidad de la persona para recibir este servicio.