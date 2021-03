“Les inventan partes que no son”: conozca las estafas más comunes de los mecánicos deshonestos

La oficina del Procurador General de Arizona r evela las principales quejas para que usted no sea una víctima más.

La venta, alquiler o reparación de autos

Y eso le pasó a María, residente de Arizona , cuando se le descompuso su coche y dice le tocó la de malas. “Nos ha pasado eso, que no te ponen lo que tenían que poner y te cobran igual y te están haciendo un fraude”, comentó la señora.

Giovani Jiménez, se dedica a la mecánica automotriz y seguido se encuentra con casos similares al de María, “Les inventan partes que no son, les cobran lo que no es o desconectan una cosa para que después vuelvan los clientes”, dice Jiménez.

Las garantías

Alejandro Zamudio, es dueño de “Joyería Valentina” y a diario lidia con clientes a la defensiva. “Más ahora con la crisis la gente, pues esta más necesitada y venden cosas que no son legítimas, creo que está bien que la gente debe estar alerta”, dijo Zamudio.

Antes de dejar ir a un cliente, se asegura que no halla malentendidos. “La prueba de autenticidad del producto, entonces con eso, pues ya no hay manera de que sea una estafa o que sea un producto que no vendemos”, agrega Alejandro.