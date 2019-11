Conoce lo que está en juicio tras las votaciones en Tucson

Joanna Aviña, residente Tucson, explica a Univision Arizona que ella vivió indocumentada por mucho tiempo en Tucson y como piensa apoyar a su comunidad. “Muchas personas como yo no teníamos papeles en ese entonces, entonces por los que no tienen ahorita apoyar, como ellos no pueden hablar, no pueden expresarse, no pueden votar, uno como hispano que tiene la oportunidad de hacerlo, hacerlo” dijo Joanna Aviña, residente Tucson.