Autoridades de Arizona advierten sobre reclamos de desempleo fraudulentos

En las últimas semanas, la Oficina del Fiscal General de Arizona (AGO, por sus siglas en inglés) recibió varias quejas de residentes en Arizona que recibieron una carta del Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES, por sus siglas en inglés) sobre sus supuestos beneficios de desempleo, a pesar de no haberlos solicitado . En algunos casos, los individuos también se les envió por correo una tarjeta de débito con beneficios de desempleo para los que no se inscribieron, indiciaron las autoridades.

" Los residentes de Arizona no elegibles que reciben notificaciones de beneficios de desempleo o reciben consultas sobre beneficios que no iniciaron deben informar el intento de fraude de inmediato y estar atentos para garantizar que su información personal no se vea comprometida", dijo el fiscal general Mark Brnovich en un comunicado.