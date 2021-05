Inicia vacunación contra el coronavirus en adolescentes de 12 a 15 años en Arizona

A partir de las 8 am del 13 de mayo, menores entre 12 y 15 años en Arizona podrán aplicarse la vacuna de Pfizer contra el covid-19 en cualquier sitio de vacunación operado por el estado en Phoenix, Tucson, Yuma y Flagstaff.

Los requisitos

Evento de vacunación

Cuándo y Dónde

Viernes 21 de mayo de 1 a 5 pm en la preparatoria Westwood High

Sábado 22 de mayo de 9 am a 1 pm en la escuela secundaria Fremont

Viernes 11 de junio de 9 am a 1 pm en la preparatoria Westwood High

Sábado 12 de junio de 9 am a 1 pm en la escuela secundaria Fremont