Legisladores de Arizona se unen a los esfuerzos del Partido Republicano para boicotear el acceso al voto

La SB 1485, que ya fue aprobada por el Senado estatal y ahora se dirige al pleno de la Cámara, haría que el estado enviara avisos a las personas que están en la lista permanente de votación anticipada pero que no han participado en las últimas cuatro elecciones, por lo tanto, las primarias de 2018, las elecciones de mitad de período, las primarias y las elecciones de 2020, preguntando si quieren seguir recibiendo boletas: Quienes no respondan serán eliminados .

La senadora Michelle Ugenti-Rita, la republicana de Scottsdale que patrocinó la medida, dijo a CNN que es un "proyecto de ley de limpieza" para garantizar que no se creen boletas para quienes se mudaron, murieron o no las quieren.

Ese proyecto de ley aún no ha sido programado para votación en el comité de la Cámara.

Voto anticipado en riesgo

Según la ley actual, las boletas solo deben llegar a la oficina de correos el día de las elecciones. Otras propuestas, incluida una que permitiría a la legislatura revocar los resultados de las elecciones, no han avanzado, pero en las cámaras estatales, los proyectos de ley a veces se pueden revivir antes de que las legislaturas suspendan la sesión durante el año. En Arizona, la sesión terminará el 24 de abril .

¿Afecta las comunidades marginadas?

"Hay una diferencia fundamental entre demócratas y republicanos", dijo Kavanagh. "Los demócratas valoran a tantas personas como sea posible votando y están dispuestos a correr el riesgo de fraude. Los republicanos están más preocupados por el fraude, por lo que no nos importa poner medidas de seguridad que no permitan que todos voten, pero no todos deberían hacerlo".