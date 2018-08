HOUSTON, Texas.- Este jueves, 500 padres que permanecen en el centro de detención de familias de Karnes, al sureste de San Antonio, no comerán ni obedecerán las órdenes que les den. Sus niños no cumplirán con ninguna de las actividades escolares. Esa es la forma en que protestarán para pedir que sus casos sean resueltos de forma inmediata. Desesperados quieren que las autoridades les permitan continuar con sus casos de asilo en libertad o los deporten, lo que quieren es salir de ese lugar.

Y aunque el padre firmó su deportación a cambio de que le devolvieran a su pequeño, ambos siguen recluidos en Karnes. "Desafortudamanete, no estamos al tanto de nada, solo nos han dicho que seamos pacientes porque las leyes cambian constantemente. Sabemos que seremos deportados, pero no sabemos cuándo. No entiendo por qué las leyes de este país no nos dejan libres y ya", reclamó Olivo.