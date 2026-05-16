Tauro Tauro, horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026: comunica, suelta y elige con firmeza Dedica un momento a reflexionar sobre tus relaciones más cercanas y considera qué aspectos te llenan de satisfacción y cuáles podrías dejar ir; un paseo al aire libre podría ayudarte a despejar la mente y recargar energías para abrirte a nuevas conexiones.

La Luna en Tauro brinda un magnetismo emocional capaz de iluminar tus relaciones, pero cuidado, pues la intensa interacción con Plutón puede hacer aflorar tensiones y deseos de control, invitándote a reflexionar sobre lo que verdaderamente valoras y a soltar el peso que ya no necesitas, abriendo paso a un renovado sentido de conexión.

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Querido Tauro, esta Luna Llena ilumina tu vida social y emocional, otorgándote un protagonismo magnético. Las interacciones con tus vínculos más cercanos pueden sacar a relucir lo mejor de ti. Sin embargo, es importante que estés alerta a las tensiones que podrían surgir con personas algo controladoras.

El amor florece cuando ambas partes se comprometen a poner de sí. La comprensión y la empatía serán vitales para superar cualquier obstáculo que se presente. No dudes en comunicar tus necesidades y deseos; esto fortalecerá la relación y permitirá que el amor prospere de manera saludable.

Es un momento de introspección y reflexión sobre lo que realmente deseas en tus relaciones. Sé honesto contigo mismo y con los demás. La autenticidad atraerá a las personas correctas y te permitirá construir la conexión emocional que tanto anhelas.

Así que, querido Tauro, esta Luna Llena es una invitación a un viaje de autoconocimiento y crecimiento en tus relaciones. Permítete brillar, pero siempre mantén un equilibrio entre la independencia y la unión en tus vínculos.

Y para los próximos días.. La semana de Tauro trae revelaciones financieras, oportunidades de innovación y la importancia de la creatividad en los negocios.

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