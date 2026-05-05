Tauro

Tauro, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: conexiones auténticas requieren valentía.

Escucha a tu corazón y no dejes que el miedo te aleje de las conexiones que realmente valen la pena.

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En un universo en movimiento, la Luna en Sagitario desafía la oposición de Venus en Géminis, instándote a explorar conexiones más ligeras, mientras te enfrentas al dilema de comprometerte; no dejes que el miedo al compromiso obstruya el paso a valiosas experiencias que podrían encender tu corazón.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Tauro, según nos indica tu horóscopo, Date permiso para ir despacio, conversar con honestidad y establecer límites que te hagan sentir seguro. No confundas libertad con distancia emocional: puedes preservar tu autonomía y, al mismo tiempo, abrirte a la conexión. Si te atreves a mostrar tu vulnerabilidad, la otra parte también podrá acercarse desde la autenticidad. La clave estará en construir acuerdos justos y elegidos, no impuestos y apostar por vínculos que te nutran y te hagan crecer.

  • Y para los próximos días.. Se abren instancias muy fértiles en lo mental. Nuevos proyectos personales empiezan a tomar forma y de estas ideas puede surgir tu próximo paso. Revisa cada plan con detenimiento y asegúrate de contar con una base firme. Ideal acompañar este momento con una crema de calabaza.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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