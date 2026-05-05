Tauro, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: conexiones auténticas requieren valentía.
Escucha a tu corazón y no dejes que el miedo te aleje de las conexiones que realmente valen la pena.
En un universo en movimiento, la Luna en Sagitario desafía la oposición de Venus en Géminis, instándote a explorar conexiones más ligeras, mientras te enfrentas al dilema de comprometerte; no dejes que el miedo al compromiso obstruya el paso a valiosas experiencias que podrían encender tu corazón.
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Tauro, según nos indica tu horóscopo, Date permiso para ir despacio, conversar con honestidad y establecer límites que te hagan sentir seguro. No confundas libertad con distancia emocional: puedes preservar tu autonomía y, al mismo tiempo, abrirte a la conexión. Si te atreves a mostrar tu vulnerabilidad, la otra parte también podrá acercarse desde la autenticidad. La clave estará en construir acuerdos justos y elegidos, no impuestos y apostar por vínculos que te nutran y te hagan crecer.
- Y para los próximos días.. Se abren instancias muy fértiles en lo mental. Nuevos proyectos personales empiezan a tomar forma y de estas ideas puede surgir tu próximo paso. Revisa cada plan con detenimiento y asegúrate de contar con una base firme. Ideal acompañar este momento con una crema de calabaza.
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