Tauro Tauro, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: escucha tu corazón y suelta Dedica un tiempo a la meditación o la reflexión personal, permitiendo que las emociones fluyan y te guíen hacia el perdón y la sanación, lo que te ayudará a conectar de manera más profunda con quienes te rodean.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

La poderosa Luna Llena en Escorpio brinda un magnetismo irresistible que te invita a sanar viejas heridas emocionales, mientras las dinámicas de control en tus relaciones emergen; abraza esta energía transformadora, comunícate abiertamente y permite que la autenticidad nutra conexiones más significativas y vibrantes en tu vida.

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Hoy, Tauro, la Luna Llena te otorga un magnetismo especial que te hará destacar en tus relaciones. Es un momento propicio para compartir con aquellos que amas, pero también es importante que estés atento a las dinámicas de control que podrían surgir en tus vínculos. La comunicación abierta será esencial.

Si te sientes atraído por personas que tienden a dominar, pregúntate si realmente te benefician o si limitan tu libertad. El amor florecerá en la medida en que ambos pongan de su parte y encuentren un balance saludable en la relación.

Esta es una oportunidad para dejar atrás viejas tensiones y abrirte a nuevas experiencias. Permítete brillar y mostrar tu verdadero yo, ya que eso atraerá las conexiones más significativas en tu vida.

Recuerda que en esta fase lunar, el protagonismo es tuyo. Usa esa energía para sanar cualquier herida emocional y construir vínculos más sólidos y sinceros. El amor verdadero se nutre de autenticidad.

Y para los próximos días.. Revelaciones sobre dinero y oportunidades creativas. Innovación y adaptación impulsarán a Tauro hacia el éxito. Confía en tu intuición.

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