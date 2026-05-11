Tauro Tauro, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: suéltalo sin culpa, avanza con honestidad Abre tu corazón y comparte tus sentimientos con alguien cercano, ya que un diálogo sincero puede fortalecer la conexión y ayudarte a encontrar un equilibrio en tus relaciones.

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La Luna Llena en Escorpio trae un magnetismo ardiente que potenciará tus relaciones, invitándote a abrirte y comunicar tus emociones, pero cuidado con quienes buscan controlar, ya que el equilibrio entre la conexión y el conflicto es esencial en este momento de transformación vital y reveladora.

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Querido Tauro, esta Luna Llena te envuelve con un magnetismo especial que hará brillar tus relaciones. Los vínculos que establezcas hoy pueden ser particularmente profundos y significativos, pero también es importante estar alerta a las tensiones que puedan surgir.

Es posible que te atraigan personas con una personalidad controladora, lo que puede generar conflictos si no se manejan adecuadamente. Para que el amor florezca, es esencial que ambas partes se comprometan a trabajar en la relación y encontrar un equilibrio.

Utiliza esta energía lunar para abrirte y mostrar lo mejor de ti. Comparte tus sentimientos y escucha los de los demás; la comunicación será el puente que te lleve a una conexión más auténtica y sincera.

Recuerda que cada relación es un reflejo de ti mismo; al trabajar en tu crecimiento personal, contribuirás a crear vínculos más sanos y enriquecedores.

Y para los próximos días.. Tauro, este es un momento de revelación. Innovación y adaptabilidad te acercarán al éxito. Confía en tu intuición.

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