Tauro Tauro, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: escucha y establece límites firmes Brinda tu mejor versión en las relaciones y busca el equilibrio a través del diálogo y la empatía, sin dejarte influenciar por quienes desean controlar tu vida.

La Luna Llena en Escorpio despliega su mística energía, revelando tensiones en las relaciones, donde el diálogo y la empatía son esenciales; no permitas que las influencias externas nublen tu autenticidad, ya que la transmutación invita a soltar lo viejo y abrirse a una vida más vibrante y verdadera.

PUBLICIDAD

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La Luna Llena de hoy ilumina tu vida, Tauro, brindándote un protagonismo magnético en tus relaciones. Será un momento excelente para lucir lo mejor de ti, pero también puede traer tensiones con personas controladoras que intenten influir en tu vida.

Es esencial que, en el amor, ambas partes se esfuercen por encontrar un terreno común. El diálogo y la empatía serán tus mejores aliados para que las relaciones prosperen sin conflictos.

Recuerda que el amor requiere trabajo mutuo y comprensión. No te dejes llevar por la presión de quienes intentan dominar la situación. Mantén la calma y sé fiel a ti mismo.

Hoy, tu número de la suerte es el 42 y el color verde será tu aliado para atraer energía positiva.

Y para los próximos días.. La semana de Tauro trae revelaciones financieras, oportunidades de innovación y la importancia de la creatividad en los negocios.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.