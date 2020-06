Sagitario – Lunes 29 de junio de 2020: empezarás algo transformador en el amor

Con la Luna en tránsito se acentúe tu intuición. Sin embargo, al mismo tiempo hay una cuadratura de tu regente Júpiter, retrógrado, y este aspecto tiende a que tu realidad sea algo errática por lo que debes mantener alerta en todo momento. Podrías estar viendo las cosas con una perspectiva que tal vez no sea exactamente así.

No obstante, en esta etapa la fortuna llama a tus puertas. Al comenzar el segundo semestre del año en dos días estarás viviendo una etapa diferente en tu vida, algo que te sorprenderá gratamente y te ayudará a levantar ese ánimo que pudo estar caído por algo que te enteraste



Amor

La experiencia que has adquirido durante estos días recientes te ayudará mucho a no dejarte llevar por impulsos a la hora de iniciar o terminar una relación. Las circunstancias que te envuelven son propicias para vivir plenamente tu vida y ser muy dichoso, solamente debes obrar con la frescura que te singulariza, pero cuidar tus palabras para no herir a quien amas.