Sagitario Sagitario, horóscopo del domingo 17 de mayo de 2026: siente, suelta, renace sin miedo Realiza una breve meditación en un lugar tranquilo, donde puedas reflexionar sobre tus experiencias pasadas; esto te ayudará a encontrar claridad y energía para afrontar los retos emocionales que se presenten.

La Luna en Escorpio, conectada armónicamente con Júpiter en Cáncer, incentiva una profunda introspección que transforma el dolor en fortaleza; es un momento propicio para desenterrar viejas historias que ofrecen alivio y guía, brindando la oportunidad de sanar y abrirse a nuevas posibilidades en el viaje emocional.

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Hoy, tómate un momento para la introspección. La pausa es esencial para canalizar tus emociones de manera efectiva. Este tiempo de reflexión te ayudará a transformar el dolor en una poderosa fortaleza interna.

Confía en que tu intuición está activa y puede manifestarse a través de sueños o pensamientos reveladores. Escucha lo que tu interior tiene que decirte y permite que surjan nuevas perspectivas.

Convertir el dolor en poder es un acto de valentía. Al enfrentarte a tus emociones, experimentarás un crecimiento significativo y serás capaz de inspirar a otros en el camino.

Recuerda que las experiencias difíciles son lecciones disfrazadas. Aprovecha este día para sanar y preparar el terreno para un futuro lleno de posibilidades.

Y para los próximos días.. Esta semana, Sagitario experimentará cambios en relaciones, nuevas conexiones culturales y comunicativas y un viaje de descubrimiento significativo.

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